САФУ открыл набор в состав новой экспедиции в Арктику
Арктический университет проводит научно-исследовательские экспедиции в Арктику каждый год. В этом году на борт "Профессора Молчанова" приглашают всех желающих, а не только ученых и студентов, как это было ранее.
За путешествие придется выложить 380 тыс. руб. В эту стоимость входит проживание в каютах на 2, 3 или 4 человека, питание (4 раза в день), обучение и использование лабораторий. В экспедицию плавучего университета поедут 57 человек. Они смогут увидеть Архангельск, мыс Желания, острова Грэм-Белл, Гукера, Хейса, Нортбрук. Но маршрут может меняться с учетом ледовой обстановки и погодных условий. Экспедиция стартует 17 июля 2020 г. и завершится 3 августа.
Поездка в Арктику на учебном судне – это хорошая возможность обычным туристам сэкономить деньги, поскольку туристические предложения с заходом на Северную и Новую Землю, ЗФИ летом стоят до 15,5 тыс. долларов, минимум в 2 раза дороже, чем предлагает "Профессор Молчанов". Но обычным туристам может быть не очень интересно переплачивать за использование лаборатории, которая им совершенно не нужна.
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