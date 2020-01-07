В центре допобразования "Лапландия" пройдут IX открытые соревнования "Первая помощь"

В мурманской "Лапландии" 18 января состоятся IX областные соревнования "Первая помощь", которые проведет МЧС Мурманской области.



Целью мероприятия является совершенствование навыков учеников программы "Основы безопасности жизнедеятельности". Также мероприятие послужит пропаганде движений "Юный спасатель" и "Школа безопасности".



На соревнования приедут 30 команд из муниципальных образований области. Каждая команда будет состоять из 5 человек. Состязания пройдут в 3 возрастных группах: 10-12 лет, 13-15, 16-17. Основное соревнование – эстафета, в рамках которой придется оказывать первую помощь, транспортировать пострадавшего, показывать навыки сердечно-легочной реанимации, делать искусственное дыхание. Также надо знать состав автомобильной аптечки и уметь спасать пострадавшего в техногенной аварии.



В викторине будут задавать вопросы из истории Международной Федерации обществ Красного Креста, Красного Полумесяца. Лучшие по итогам всех видов состязаний будут награждены дипломами и подарками.