Техников-метеорологов будут обучать в Северном Арктическом федеральном университете

Техников-метеорологов с специализацией "арктические метеостанции" начнут обучать в технологическом колледже Северного Арктического федерального университета.



В ближайшее время в учебном заведении появится новая специальность - "Метеорология". Техники-метеорологи пройдут обучение при поддержке УГМС (Северного управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды).



В настоящее время метеостанции испытывают недостаток кадров, поэтому в Архангельскую область техников-метеорологов приглашают из соседних регионов. Обучить этой специальности на месте невозможно, поэтому возникла необходимость готовить специалистов в регионе.

Выпускники гарантированно найдут место для работы по специальности. Они получат стабильную работу, и смогут работать в области гидрологи, метеорологии, океанологи. На арктических метеостанциях работа нелегкая, в тяжелых условиях. По этой причине предпочтительно, чтобы здесь работали выносливые и здоровые молодые люди, которые постепенно сменили бы старшее поколение. Сейчас средний возраст сотрудников Северного УГМС 45-55 лет, а в этом возрасте люди не отличаются богатырским здоровьем и способностью безболезненно работать в условиях севера.



Северный УГМС заинтересован в выпускниках-метеорологах, которых будут ждать на работу во многих регионах севера. Руководство колледжа выражает надежду, что молодежь будет приезжать на обучение не только из соседних регионов, но и со всей России, хотя, что такое работа в условиях севера представляют себе только жители северных регионов.



В настоящий момент УГСМ ждет распоряжение из Минобразования, на основании которого будут предоставлены бюджетные места на специальность "Метеорология", а после того как специальность будет официально открыта, начнется строительство метеорологической площадки около главного корпуса колледжа.

