В Сыктывкаре состоялся литературный вечер С. Алексиевич. Мероприятие прошло накануне Дня единения народов России и Белоруссии.



Встреча представителей национальной автономии "Беларусь" прошла в Доме дружбы народов. Здесь вспоминали биографию С. Алексиевич, зачитывали отрывки ее произведений, обсуждали творчество белорусской писательницы.



Выбор пал на творчество этой писательницы, потому что она является представительницей современности. Это единственная писательница из Белоруссии, удостоенная звания лауреата Нобелевской премии, поэтому о ее творчестве должно узнать как можно больше людей.



Об Алексиевич много рассказывали, в том числе о ее личной жизни, биографии, истории создания некоторых книг и неоднозначном отношении к ней в обществе. Присутствующие читали отрывки ее произведений и делились впечатлениями о прочитанном. Военная проза писательницы у многих вызвала слезы.



С. Алексиевич – журналистка, писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе и автор прозы о войне. Ее работы посвящены эпохе позднего СССР, постсоветского времени. Самую большую известность получили ее книги "У войны не женское лицо", "Время секонд-хенд", "Цинковые мальчики".



Алексиевич работает в документально-художественном жанре, ее называют "хранительницей памяти", потому что все ее книги основаны на интервью с участниками тех или иных событий. Чтобы написать одну книгу Алексиевич нужно 5-7 лет, поэтому писательница не отличается оперативностью и обилием выпущенной литературы. Но то, что есть, заслуживает внимания.



В 2015 г. Светлана стала лауреатом Нобелевской премии "за ее многословное творчество – памятник страданию и мужеству в наше время".



Не все читатели оценивают ее творчество положительно. Ее обвиняют в спекулятивной журналистике, антироссийской пропаганде, но большинство считают ее мастером документальной и военной прозы. Противоречивость мнений не сказалась на отношении к писательнице собравшихся в Доме дружбы народов. Присутствующие выражали уважение и соглашались с мнением, что ее книги читать просто необходимо.