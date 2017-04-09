18 млн руб. ежегодно выделяются на республиканскую госпрограмму "Развитие образования"

В рамках рабочего визита в Сосногорск председатель Госсовета Коми Н. Дорофеева и зампредседателя комитета по бюджету Д. Кологривый встретились с руководителями техникумов и школ. Встреча проводилась в неформальной обстановке за чашкой чая.



Республиканская госпрограмма "Развитие образования" - одна из самых емких с точки зрения финансов, схем. На нее уходит треть бюджетных средств - 18 млн руб. ежегодно. Важно, чтобы она функционировала эффективно, позволяла решать проблемы отрасли образования.



Сегодня в приоритете повышение доступности образования, уход от двухсменной работы за счет строительства новых школ и капремонта существующих. Также нужно уделить внимание допобразованию, созданию универсальной информационной и цифровой образовательной среды. Замминистра рассказала о мерах ликвидации очередей в детских образовательных учреждениях для малышей до 3 лет.



Много внимания в ходе обсуждения уделили развитию кадетского образования. Парламент Коми анализирует практику закона "О кадетском образовании". Сейчас в Сосногорске одна кадетская школа с 9 классами и 200 учениками. Она работает целый день: с утра преподаются общеобразовательные предметы, после обеда - занятия по тактической, строевой, стрелковой подготовке, спортивные секции. Кадетская школа испытывает недостаток в офицерских кадрах для обучения профильным дисциплинам и военно-патриотическому воспитанию, но дополнительных ставок в школе на это нет. Помощь школе оказывают кураторы: казаки казачьего общества "Станица Сосногорская", ДОСААФ, православная церковь, отряд пожарно-постовой службы.



Также участники встречи обсуждали зарплаты техперсонала образовательных организаций, капремонт школ, финансирование акций по пожарной безопасности, развитие детских технопарков.



В настоящее время проводится работа над сбором предложений для совершенствования сферы образования. Поступившие сигналы будут систематизированы, проработаны и войдут в список предложений от учителей Сосногорска.