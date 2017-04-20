В Ненецком округе высоко оценили качество допобразования в регионе

В НАО подвели итоги мониторинга Общероссийского народного фронта на доступность допобразования.



В опросе приняли участие 150 человек, 87% из которых – жители Нарьян-Мара. 23% воспитывают 3 детей более, 33% - одного ребенка, 44% - двоих.



Большинство опрашиваемых оценили работу учителей дополнительного образования высоко. Наиболее популярные бесплатные кружки и секций - лыжные секции, танцы, тхэквондо, художественное искусство.



Представители ОНФ отметили, что родители ожидают от допобразования максимального развития интеллектуальных, познавательных, художественных и физических способностей ребенка, развития навыков адаптации в современном мире, и финансовой грамотности в том числе.

Для подростков самыми распространенными занятиями оказались робототехника и конструирование, только начинающие развиваться в регионе.



Результаты проведенного мониторинга станут базой для нового проекта "Равные возможности – детям", который ОНФ собирается реализовать в НАО. Итоги опроса проанализируют специалисты Департамента образования, чтобы учесть их в работе по развитию допобразования в округе.



В регионе это первая попытка исследования дополнительного образования. Родители рассказали о проблемах, которые предстоит решить. В округе развиты творческие и спортивные направления, но детям, которым эти темы не близки, предложить пока нечего. В целом по стране этими направлениями охвачено всего 4% ребят, потому что для их развития требуется дорогостоящее оборудование, как, например, для технических кружков, а без технического развития вперед двигаться невозможно.



В Ненецком округе 8 тыс. детей 5-18 лет. В опросе принимали участие только 150 родителей, и то, в основном, из столицы округа. Департамент образования по этой причине собирается провести дополнительное анкетирование, задействовать жителей сел, где интернет развит слабо. Опрос организуют в электронном формате и на бумаге.