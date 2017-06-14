Для школьников Коми провели викторину по истории государственности республики

Республика Коми >> Образование >> 14.06.2017

Для школьников Коми провели викторину по истории государственности республики. Она прошла в малом зале администрации и правительства региона. Участие принимали подростки старше 14 лет.

Перед викториной сотрудники администрации провели для школьников экскурсию по зданию, рассказали об его истории, о том, какие структуры располагаются на его территории и чем они занимаются.

Школьников заинтересовали два молодежных проекта, которые в будущем могут им пригодиться и к которым они могут подключиться, немного повзрослев. Это Молодежное правительство республики, которое избирается ежегодно, и проект "Стажер".

Члены Молодежного правительства - студенты вузов, поэтому закончив обучение, можно поучаствовать в программе "Стажер". Стажировку в органах исполнительной власти можно пройти на основе результатов конкурса, после чего есть возможность остаться здесь работать.

Во время викторины ребят сидели в креслах членов правительства РК, чтобы почувствовать себя в роли депутатов. Школьники узнали, что в сердце исполнительной власти регулярно проводятся важнейшие совещания, в которых принимали участие с В. Путин и Д. Медведев.

Вопросы викторины учащимся задавала начальник управления образования администрации Корткеросского района Н. Ярцева, а родители ребят следили за процессом со стороны.

Присутствовавшие на викторине школьники заслужили право здесь находиться. Это активные учащиеся 7 классов Корткеросского, Сыктывдинского районов и Сыктывкара, которые продемонстрировали хорошие оценки в учебе.

После викторины подростков ждало еще одно событие – они получили паспорта граждан РФ из рук главы Коми С. Гапликова, что уже давно стало традицией в канун празднования Дня России на всей территории страны.





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