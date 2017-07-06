В СГУ впервые выпустили магистров биотехнологов

В Сыктывкарском госуниверситете им. П. Сорокина состоялся первый выпуск магистров биотехнологов, которые защитили итоговые работы по клеточной инженерии и экологической биотехнологии.



2 года магистры учились в СГУ и проводили исследовательскую работу в лаборатории биохимии Института биологии Коми. Сейчас биотехнология внедряется во многие отрасли науки и в производство. Современная специальность всегда востребована в связи с принятой в Коми Концепцией развития биотехнологии.



На защите магистры смогли доказать научную новизну и практическую значимость исследований, продемонстрировать возможность реализации своих результатов исследований в сектор экономики Коми.



Среди выпускников были и такие, кто посвятил работу проблемам использования водных ресурсов. А. Гогонин провел исследования возможности применения для очистки сточных вод микроводорослей, что может пригодиться в лесопромышленном комплексе. Ж. Пантюхина работала над созданием биосорбентов с нефтеокисляющими микроорганизмами, с использованием модифицированного активного ила. Обе работы стали лауреатами конкурса "Умник".



Результат работы А. Гуркиной - создание технологии очистки загрязненной нефтью почвы с применением контурного наводнения.



Среди магистров некоторые доказали свою научную квалификацию кандидата наук в области биологии. А. Кудрин несколько лет занимался эколого-фаунистическими исследованиями нематод, которые наносят вред культурным растениям, снижая их урожайность. Он разработал методы борьбы с фитопатогенными нематодами.

Н. Опаницына провела анализ эффективности микоризообразующих препаратов на приживаемость сосны в подзоне тайги северо-востока страны.



Все работы могут быть использованы для применения в разных областях республики.