Карельские власти предлагают изменить статус трассы

Республика Карелия >> Финансы >> 23.08.2017

Как сообщает ТАСС, власти Республики Карелия выступили с предложением о передаче в федеральную собственность трассы до границы с Европейским Союзом. Речь идет о дороге Кочкома - Государственная граница, проходящей через Тикшу и Костомукшу. В настоящий момент она находится в региональной собственности Республики Карелия.

Эту информацию корреспонденту ТАСС в Петрозаводске подтвердил врио руководителя Карельского региона г-н А. Парфенчиков. По его мнению, получение этим транспортным объектом статуса Федеральной трассы позволит значительно улучшить уровень дороги и условия перемещения автомобильного транспорта к границе Российской Федерации. Напомним читателям, что конечным пунктом этой дороги является автомобильный пункт пропуска многостороннего типа Люття.

Накануне, в столице Республики Карелия прошло совещание властей. Оно было посвящено вопросам комплексного развития и усовершенствования сети автомобильных дорог республики. В совещании принял личное участие глава российского транспортного Министерства г-н М.Соколов.

Как отметил ВРИО Ресублики Карелия, региональная трасса из Кочкомы к Государственной границе имеет не только федеральное, но и международное значение. Ее протяженность составляет 232 километра. Значимость этой дороги обусловлена тем, что именно по ней проходят наиболее коротки маршруты, связывающие север современной Финляндии, Норвегию и Швецию с Республикой Карелия, Архангельской областью, Коми и прочими регионами Российской Федерации. Улучшение состояния трассы из средств дорожных фондов федерального уровня позволит облегчить движение транспортного потока. Кроме того, будут разгружены пункты пропуска, как на юге Карелии, так и на территории Ленинградской области.

Исходя из этого, Артур Парфенчиков обратился с просьбой к главе транспортного Министерства РФ о том, чтобы он поддержал инициативу карельских властей. Чуть ранее, обращение по поводу передачи трассы в федеральную собственность уже было направлено в адрес российского президента г-на В.Путина.





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