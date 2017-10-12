На дорожные работы Мурманск потратил всего 63% субсидий

В 2017 г на реконструкцию автодорог Мурманской области муниципалитеты, принявшие участие в конкурсе, получили 283 млн руб. 18 муниципалитетов работы завершили, в Полярных Зорях и Ловозере ремонт близятся к завершению. Об этом доложил на оперативном совещании правительства первый вице-губернатор А. Тюкавин.



По госпрограмме региона Мурманск получил субсидий 233,8 млн руб. на осуществление функций админцентра региона. Сюда входят затраты на дорожные работы. Эти деньги освоены на 63%.



В рамках исполнения госпрограммы развития туризма скоро будет завершена кольцевая развязка на въезде в Кировск. Небольшие недоделки еще наблюдаются в установке освещения, но на этой неделе их устранят.



На совещании также обсуждалось строительство и ремонт мостов. В текущем году Минтранс региона представил муниципалитетам Североморска и Кандалакши субсидии на 48 млн руб. для софинансирования работ.



Глава Североморска В. Евменьков рассказал, что завершить в этом году реконструкцию городского моста не удастся, так как у подрядчика не хватило материалов и оборудования. В настоящий момент в городе организована резервная схема для движения автотранспорта.



Глава Кандалакши В. Задворных уточнил, что в его городе контракт реконструкции моста через р. Колвица заключен 14 августа, но в этом году строительные работы обещают закончить.



Министерство транспорта области должно поставить эти два недостроенных пока объекта на особый контроль, для того, чтобы в случае задержки, муниципалитет мог оказать своевременную помощь.



Напомним, что протяженность автодорог Мурманской области составляет 1157 км, и часть этих дорог нуждается в серьезном ремонте.