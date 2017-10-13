Окружную доплату к пенсии оформили 7395 жителей НАО

Доплата к пенсии за прошлый месяц из бюджета НАО была начислена 7395 жителям. Они прошли перерегистрацию, и общая сумма для выплат составила 25 млн руб. Получатели доплат 2708-3100 руб. должны были сделать подтверждение права на получение по причине недавнего изменений окружного законодательства.



Ранее доплату округа получали 11145 человек. В доплате отказано 1,9 тыс. заявителям по причине превышения порога по доходам и отсутствия необходимого стажа работы в Ненецком округе. 1,8 тыс. человек не пришли на перезаключение договоров на выплату пенсионных надбавок. Документ на получение доплаты подать еще не поздно, но в этом случае за период июль-сентябрь выплата не компенсируется.



1 июля при выделении ежемесячных выплат пенсионерам начали учитывать индивидуальный доход. Доплату могли получить только те пенсионеры, чей доход оказался менее трех прожиточных минимумов, установленных в НАО, т. е. 62019 руб. Исключение - граждане "за 70". Они, как труженики тыла и дети войны, были отнесены к категории нуждающихся в социальной помощи по умолчанию. Так решили власти НАО. Не требовалась перерегистрация и получателям компенсационной выплаты 3100 руб. на ребенка-инвалида и жителям региона, ухаживающим за ребенком-инвалидом, инвалидом первой группы, человеком старше 80 лет.



В сентябре в закон внесли изменения по обращениям граждан. Они коснулись тех, кто выходит на пенсию. В частности, при расчете индивидуального дохода зарплата учитываться не должна. Эта поправка вступила в силу 8 октября. У граждан, которые в этом году вышли на пенсию, теперь есть право получить пенсионную доплату. Для этого нужно написать заявление на ее предоставление в офисе "Мои документы" или Отделении соцзащиты.