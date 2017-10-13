Окружную доплату к пенсии оформили 7395 жителей НАО

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 13.10.2017

Доплата к пенсии за прошлый месяц из бюджета НАО была начислена 7395 жителям. Они прошли перерегистрацию, и общая сумма для выплат составила 25 млн руб. Получатели доплат 2708-3100 руб. должны были сделать подтверждение права на получение по причине недавнего изменений окружного законодательства.

Ранее доплату округа получали 11145 человек. В доплате отказано 1,9 тыс. заявителям по причине превышения порога по доходам и отсутствия необходимого стажа работы в Ненецком округе. 1,8 тыс. человек не пришли на перезаключение договоров на выплату пенсионных надбавок. Документ на получение доплаты подать еще не поздно, но в этом случае за период июль-сентябрь выплата не компенсируется.

1 июля при выделении ежемесячных выплат пенсионерам начали учитывать индивидуальный доход. Доплату могли получить только те пенсионеры, чей доход оказался менее трех прожиточных минимумов, установленных в НАО, т. е. 62019 руб. Исключение - граждане "за 70". Они, как труженики тыла и дети войны, были отнесены к категории нуждающихся в социальной помощи по умолчанию. Так решили власти НАО. Не требовалась перерегистрация и получателям компенсационной выплаты 3100 руб. на ребенка-инвалида и жителям региона, ухаживающим за ребенком-инвалидом, инвалидом первой группы, человеком старше 80 лет.

В сентябре в закон внесли изменения по обращениям граждан. Они коснулись тех, кто выходит на пенсию. В частности, при расчете индивидуального дохода зарплата учитываться не должна. Эта поправка вступила в силу 8 октября. У граждан, которые в этом году вышли на пенсию, теперь есть право получить пенсионную доплату. Для этого нужно написать заявление на ее предоставление в офисе "Мои документы" или Отделении соцзащиты.





Рекомендуем по теме:

24 предпринимателя НАО претендуют на гранты по 500 тыс. руб.

В Ненецком округе наблюдается тенденция к снижению потребления электроэнергии

Госдолг НАО составляет 2,4 млрд руб.

Получать доплату к пенсии в НАО можно будет подтвердив свое право на нее

Для обустройства места для работника с инвалидностью в НАО работодателю выделяют 90 тыс. руб.

Оплата аренды жилья в селах НАО с 1 января будет компенсироваться по новому закону


"Загадочное ночное убийство собаки" увидят жители Архангельска

Доступное жильё для молодой семьи

Подведены итоги рыбопромышленного форума

Оценка условий труда одного сотрудника кондитерской фабрики Вологды обошлась в 1500 тыс. руб.

В Вологде после реставрации открылся Софийский собор

УФАС Мурманской области обвинило власти в нарушение Закона о приватизации

64% предпринимателей НАО подключены к электронной ветеринарной системе сертификации
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета