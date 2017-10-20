Социальные выплаты жителей НАО проиндексируют
Такое решение принято главой НАО А. Цыбульским и поддержано региональной Администрацией. Зарплата лиц, замещающих госдолжности в НАО, будет заморожена с нынешнего момента и до конца следующего года. Некоторые положения закона о бюджете НАО на 2017 г и 2018-2019 гг., по которым уровень зарплаты высокопоставленных чиновников сокращен на 10%, распространит действие на 2018 г. Такая инициатива принадлежит главе Ненецкого округа. Он предложил сэкономленные средства перераспределить на индексацию соцвыплат жителям НАО.
Сейчас в регионе ряд социальных выплат не проиндексирован на протяжении нескольких лет. По предварительным расчетам сумма средств из бюджета округа на индексацию этих выплат соизмерима с той, которая предполагалась во время 10%-ого повышение зарплаты главы НАО, вице-губернаторов и прочих должностных лиц, замещающих государственные посты. Правильно направить эти средства на индексацию размера ряда соцпособий с учетом нуждаемости и адресности.
А. Цыбульский отдал распоряжение органам исполнительной власти провести анализ мер господдержки некоторых категорий граждан АО. В кратчайший срок будет подготовлено финансово-экономическое обоснование для изменений в госпрограмму по социальной поддержке граждан.
Эту новость жители округа восприняли с воодушевлением, но скептики склоняются к мнению, что чиновников высшего звена не так много, и сэкономленных на их зарплатах денег хватит не многим. Но в любом случае рвение недавно назначенного главы региона А. Цибульского внушает уважение и надежду на то, что проблемы рядовых граждан будут услышаны и будут решаться. Пока губернатор делает первые шаги в этом направлении, а денежные вопросы для людей всегда являлись самыми важными.
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