Социальные выплаты жителей НАО проиндексируют

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 20.10.2017

Такое решение принято главой НАО А. Цыбульским и поддержано региональной Администрацией. Зарплата лиц, замещающих госдолжности в НАО, будет заморожена с нынешнего момента и до конца следующего года. Некоторые положения закона о бюджете НАО на 2017 г и 2018-2019 гг., по которым уровень зарплаты высокопоставленных чиновников сокращен на 10%, распространит действие на 2018 г. Такая инициатива принадлежит главе Ненецкого округа. Он предложил сэкономленные средства перераспределить на индексацию соцвыплат жителям НАО.

Сейчас в регионе ряд социальных выплат не проиндексирован на протяжении нескольких лет. По предварительным расчетам сумма средств из бюджета округа на индексацию этих выплат соизмерима с той, которая предполагалась во время 10%-ого повышение зарплаты главы НАО, вице-губернаторов и прочих должностных лиц, замещающих государственные посты. Правильно направить эти средства на индексацию размера ряда соцпособий с учетом нуждаемости и адресности.

А. Цыбульский отдал распоряжение органам исполнительной власти провести анализ мер господдержки некоторых категорий граждан АО. В кратчайший срок будет подготовлено финансово-экономическое обоснование для изменений в госпрограмму по социальной поддержке граждан.

Эту новость жители округа восприняли с воодушевлением, но скептики склоняются к мнению, что чиновников высшего звена не так много, и сэкономленных на их зарплатах денег хватит не многим. Но в любом случае рвение недавно назначенного главы региона А. Цибульского внушает уважение и надежду на то, что проблемы рядовых граждан будут услышаны и будут решаться. Пока губернатор делает первые шаги в этом направлении, а денежные вопросы для людей всегда являлись самыми важными.





Рекомендуем по теме:

В 2017 г. власти Мурманской области собираются экономить на индексации социальных выплат

Автодорогу по ул. Дружбы в ненецком п. Искателей собираются реконструировать в следующем году

Увеличение пенсионного возраста приведет к оттоку госслужащих

В Нарьян-Маре состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции

Окружную доплату к пенсии оформили 7395 жителей НАО

С января 2018 г минимальная оплата труда в Карелии составит 10 тыс. руб.


Подведены итоги рыбопромышленного форума

УФАС Мурманской области обвинило власти в нарушение Закона о приватизации

24 предпринимателя НАО претендуют на гранты по 500 тыс. руб.

"Вологодский осенний фотовернисаж" станет для Воскресенского собора последним

Добыча алмазов на "Севералмазе" увеличится

Российско-норвежский экослет Phenology of the North Calotte проходит в Мурманске

В Петрозаводске вместо обещанного ФОК могут построить магазин
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2017 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета