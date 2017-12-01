Прирост доходов бюджета Вологодской области составил 7 млрд руб.

Вологодская область >> Финансы >> 01.12.2017

Вологодская область стала 15-ой среди российских городов по приросту доходов бюджета региона с начала 2017 года. В регионе он составил 7 млрд руб. Прирост можно ожидать и в ближайшие 3 года на 6,2 млрд руб или на 13,5%. Об этом рассказал губернатор О. Кувшинников.

От процесса оздоровления финансового состояния к бюджету развития стремится Вологодская область. Прирост доходов облбюджета позволил обеспечить поступление неналоговых и налоговых доходов на 43 млрд руб. и досрочно. Впервые за последнее десятилетие дважды проводилась корректировка в сторону увеличения доходов на 2,7 млрд руб. Эти деньги пошли на реализацию указов президента РФ по повышению заработной платы сотрудникам бюджетной сферы, поддержку дорожного хозяйства, на соцвыплаты и развитие социнфраструктуры.

Увеличение доходов Вологодчины прогнозируется в 2018 г - 107%, в 2019 и 2020 гг. - 103%. Профицит облбюджета составит 1 млрд руб. ежегодно. Это стало возможным благодаря росту ключевых экономпоказателей региона. К примеру, в 2011 г ВРП составил 323 млрд руб., в 2016 г - 497 млрд руб., по оценке на конец текущего года - 519 млрд руб., а рост к 2011 г составил 60%.

Индекс промпроизводства к концу года составит 101,8%, а это полное соответствие среднероссийским показателям. Впервые за 4 года темп роста заработной платы опередил инфляцию, а реальный прирост составил 2,7%. Вологодская область поднялась по объемам промпроизводства на душу населения на 16-ое место, а по объемам экспорта – на 13-ое. Это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее региона, и говорит о том, что область движется в правильном направлении с точки зрения финансов, экономики и производства. Показатели еще могут быть улучшены.





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