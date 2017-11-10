150 семей Ненецкого округа подали заявки на ипотечный кредит под 1%

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 20.01.2018

По данным Департамента финансов НАО 74 уже одобрены, на стадии выдачи находятся 9 и 33 рассматриваются. 20 заявителям было отказано по причине слишком высокой долговой нагрузки и плохой кредитной истории заемщика.

Замгубернатора НАО Т. Логвиненко пояснила, что одобрить кредит может только кредитная организация его выдающая. Банк устанавливает требования к документам для получения ипотеки, и повлиять на этот процесс государственные органы не имеют возможности, поскольку деньги на жилье дают не они.

А. Цыбульский, глава Ненецкого округа, поручил вице-губернатору проведение переговоров с партнерами программы на возможность оптимизации набора документов для упрощения процедуры получения льготного займа. 1% ипотека доступна жителям округа с октября 2017 г. Раньше в регионе действовала программа кредитования покупки жилья под 5%.

Сейчас, кроме беспрецедентно низкой ставки, программа получила ряд преимуществ. Например, срок субсидии из окружной казны по кредиту теперь увеличен до 15 лет (ранее было 10 лет), максимальная стоимость 1 кв. м. ограничена, кредит можно получить на жилье вторичного рынка, если дом построен не больше 25 лет назад. Подобное решение помогло немного оживить рынок жилья после стагнации. Уже привлечено 198 млн руб., из которых 64 млн – это собственные средства людей. Средняя стоимость 1 кв. м. в республике снизилась на 10,9% до 66,2 тыс. руб. (ранее была 73,4 тыс. руб.). Программа выполняется, а комфортное жилье становится более доступным для населения.

В бюджете Ненецкого округа на 2018 г запланировано 13,5 млн руб. в качестве компенсации банкам разницы в % ставках. Объем финансирования ипотеки может корректироваться исходя из спроса на льготное ипотечное кредитование.





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