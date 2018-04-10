Долги по зарплате в Карелии растут с каждым годом

Республика Карелия >> Финансы >> 10.04.2018

В прошлом году жители Карелии стали получать денег меньше, даже несмотря на рост экономики. Реальные доходы населения за  вычетом обязательных платежей показали отрицательную динамику.

Реальные доходы населения уменьшились на 1%, а заработная плата увеличилась на 2,3%. Негативное влияние на доходы оказали долги по заработной плате. Задолженность на конце 2017 г составила 87,5 млн руб. перед 2,2 тыс. работников. Она выросла за год в 2,6 раз. Сейчас специалисты называют возможной причиной падения доходов сокращение доходов в "сером" секторе.

Что касается экономики Карелии, то она наконец-то начала выходить из кризиса. На самом деле в России признаки кризиса уже давно остались позади, но во многих регионах, в том числе в Карелии, продолжают прикрываться разговорами о тяжелых временах, чтобы на это списать часть какие-то невыполненных планов и отрицательных показателей.

За 2017 г ситуация на рынке труда привела к падению среднемесячной официальной безработице с 2,3% до 2%. Тем не менее, специалисты рынка труда признают прошлый год более удачным по сравнению с 2016 г.  Достигнутые Карелией результаты они связывают со своевременной адаптацией к изменившимся условиям рынка труда. Работники и работодатели научились трансформировать свои ограничения в новые возможности. Новые частные предприниматели стали активно нанимать квалифицированный персонал с долгосрочной перспективой работы, безработные поняли, что для того чтобы устроиться на хорошую работу, нужно либо переквалифицироваться, либо повысить уровень своего мастерства, приобретая дополнительные компетенции. У людей, идущих в ногу со временем всегда шансов найти высокооплачиваемую работу больше, чем у тех, кто не двигается с места.





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