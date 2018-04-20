На строительство детсадов в Вологде выделили 45 млн руб.

В Волгоград 4 детских сада построят с помощью софинансирования: в Охмыльцево, на ул. Северной, ул. Молодежной, в Осановском проезде. Эти детсады вошли в федеральную программу и будут построены усилиями федеральный, городской и областной казны. 683 млн руб. выделит федеральный бюджет, в каком объеме будет областное и городское финансирование, пока не сообщается.



Глава города Ю. Сапожников пояснил, что благодаря поправкам в бюджет на текущий год и последующие 2 года, заложено софинансирование на строительство 4 детсадов. В этом году выделят 44,7 млн руб., в 2019 г - 200 млн руб. из горбюджета.



4 детских сада рассчитаны на 1170 мест. Все заведения будут типовыми, и их проекты одобрены Минстроем, поэтому тратиться на проектирование не придется.



В городе есть "дорожная карта" реализации этого социально важного проекта. К 15 июля договора на строительно-монтажные работы должны быть заключены с подрядчиками. По плану, все объекты должны быть построены за год.



За последние годы в городе построили всего 4 детских сада, в прошлом месяце открылся филиал детсада № 3 "Воробушек" (детсад рассчитан на 100 человек). Сейчас темпы строительства дошкольных учреждений наращиваются, чтобы сократить потребность в местах и ликвидировать очередность.



Помимо финансирования детсадов на сессии правительства региона решался вопрос финансирования ремонтных работ бывшего детдома в Лукьяново. На это из казны города выделила 14,5 млн руб. Здесь будут заниматься учащиеся школы № 25, которых благодаря открытию новых помещений, удастся перевести на обучение в одну смену. Вопрос финансирования объекта также решался путем софинансирования с областью. Из областной казны на эти цели выделено 10 млн руб.