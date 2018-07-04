Цены на жилье в Инте скоро достигнут дна

Рынок недвижимости города впал в кому. Инта всегда была в числе лидеров по самому дешевому жилью в России, а после того как стало известно о ликвидации кампании "Интауголь", стоимость жилья опустилась до неприличного. Делать в городе будет нечего, так как большая часть людей была задействована на зарывающемся производстве.



Сейчас двухкомнатную квартиру в Инте можно купить всего за 200 тыс. руб., а некоторые продают 150 тыс. Желающих купить нет, поэтому продавцы готовы и дальше сбрасывать цены. Серди предложений есть отличные квартиры с евроремонтом и мебелью, но и они не нужны, поскольку шахтерам придется массово покидать город.



Специалисты отмечают, что в Инте с ценами на квартиры такая ситуация продолжается давно. Производство сокращается, зарплаты задерживаются, а люди уезжают из города. Многие просто бросают свое жилье, потеряв надежду его продать. Если кого-то и привлекает квартира стоимостью 150 тыс. руб., то не привлекают коммунальные услуги, которые здесь очень дорогие.



Власти региона сначала успокаивали жителей планами на получение городом статуса ТОР, но пока ничего не сделано.

