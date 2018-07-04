Цены на жилье в Инте скоро достигнут дна

Республика Коми >> Финансы >> 04.07.2018

Рынок недвижимости города впал в кому. Инта всегда была в числе лидеров по самому дешевому жилью в России, а после того как стало известно о ликвидации кампании "Интауголь", стоимость жилья опустилась до неприличного. Делать в городе будет нечего, так как большая часть людей была задействована на зарывающемся производстве.

Сейчас двухкомнатную квартиру в Инте можно купить всего за 200 тыс. руб., а некоторые продают 150 тыс. Желающих купить нет, поэтому продавцы готовы и дальше сбрасывать цены. Серди предложений есть отличные квартиры с евроремонтом и мебелью, но и они не нужны, поскольку шахтерам придется массово покидать город.

Специалисты отмечают, что в Инте с ценами на квартиры такая ситуация продолжается давно. Производство сокращается, зарплаты задерживаются, а люди уезжают из города. Многие просто бросают свое жилье, потеряв надежду его продать. Если кого-то и привлекает квартира стоимостью 150 тыс. руб., то не привлекают коммунальные услуги, которые здесь очень дорогие.

Власти региона сначала успокаивали жителей планами на получение  городом статуса ТОР, но пока ничего не сделано.





Рекомендуем по теме:

Дольщики "Монолитстроя" снова остались без жилья

Плюсы покупки жилья в новостройке

Доступное жильё для молодой семьи

Доступное жилье от «Унистрой» - ЖК «Южный Бульвар» в Тольятти

Разнообразие одесских квартир

Вариант выгодной финансовой инвестиции – покупка жилья в Барселоне


В Архангельске стартовал финал региональных "Президентских спортивных игр"

Программа-терминал для Форекс – основной инструмент трейдера

Кинотеатр под открытым небом открылся в Сыктывкаре

Украинские онлайн казино: доступны лучшие порталы

Северодвинский хлебокомбинат запустил новую линию батонов

Онлайн-казино: бонусы и демо

В Новодвинске пройдет творческий конкурс "Разноцветные зонтики"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета