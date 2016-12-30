С нового года на 30% подешевеют услуги на Портале госуслуг

На 30% меньше будут стоить госуслуги в электронном виде. С нового года начинают действовать изменения в федеральном законодательстве. Государственные услуги можно будет оплачивать дешевле, но только на Портале госуслуг.



Под скидки попадают самые популярные у людей услуги. Получение паспорта, за которое раньше брали 3,5 тыс. руб. (загранпаспорт на 10 лет), теперь может обойтись приблизительно на 1 тыс. руб. дешевле, при условии, что человек подаст заявку на получение через Портал и при условии, что стоимость самой услуги не станет больше. Внутренний паспорт гражданина России будет стоить 210 руб. вместо 300. Заменить утерянный паспорт или при повреждении по вине обладателя будет стоить 1,05 тыс. руб., при стоимости услуги 1,5 тыс. руб. 450 руб. – это весьма внушительная сумма, ради которой люди захотят узнать, что такое Портал госуслуг. Учитывая, что скидки касаются многих сфер деятельности, в общем, это может вылиться в весьма существенную сумму и сэкономить деньги.



Также понизятся пошлины и на другие услуги. Например, постановка машины на учет, регистрация недвижимости, брака и актуальная для жителей НАО - получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В департаменте природных ресурсов округа рассказали, что граждане, подавшие заявку через Портал могут оплатить госпошлину с учетом коэффициента 0,7 (455 руб.) (это понижающий коэффициент, поэтому услуга будет стоить дешевле, чем если бы люди оформляли ее традиционным способом – путем написания заявления в профильной организации).



Сейчас на Портале госуслуг зарегистрированы 5 тыс. граждан НАО, при этом именно в этом году их количество резко увеличилось почти в 2 раза. В 2017 году снова ожидается резкое увеличение желающих зарегистрироваться на Портале.