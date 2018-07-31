Вид микрозайма "Коммерческая недвижимость" разработали в Ненецком округе

Фонд поддержки предпринимательства НАО разработал для представителей МСБ новый вид микрозайма.



Он будет предоставляться для покупки недвижимости для бизнес целей. Сумма кредита - 100 тыс. - 3 млн руб., максимальный срок предоставления кредита - 3 года под 7% годовых. Заем будет предоставляться только под залог покупаемого имущества, что существенно упрощает поиски залогового имущества и делает предпринимателей более ответственными на своевременные платежи по кредиту.



К объектам недвижимости для покупки установлены определенные требования. Например, они должны находиться на территории округа. Если здание деревянное, ему не должно быть больше 20 лет. Земельный участок и сама недвижимость должны быть без ограничения прав, т. е. не быть под залогом и т. д.



В Фонде поддержки предпринимателей настаивают на том, чтобы потенциальные получатели не пытались брать кредит для недвижимости под бизнес, а на самом деле использовать ее для других целей. Факт эксплуатации не по назначению будет контролироваться.