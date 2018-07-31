Вид микрозайма "Коммерческая недвижимость" разработали в Ненецком округе

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 31.07.2018

Фонд поддержки предпринимательства НАО разработал для представителей МСБ новый вид микрозайма.

Он будет предоставляться для покупки недвижимости для бизнес целей. Сумма кредита - 100 тыс. - 3 млн руб., максимальный срок предоставления кредита - 3 года под 7% годовых. Заем будет предоставляться только под залог покупаемого имущества, что существенно упрощает поиски залогового имущества и делает предпринимателей более ответственными на своевременные платежи по кредиту.

К объектам недвижимости для покупки установлены определенные требования. Например, они должны находиться на территории округа. Если здание деревянное, ему не должно быть больше 20 лет. Земельный участок и сама недвижимость должны быть без ограничения прав, т. е. не быть под залогом и т. д.

В Фонде поддержки предпринимателей настаивают на том, чтобы потенциальные получатели не пытались брать кредит для недвижимости под бизнес, а на самом деле использовать ее для других целей. Факт эксплуатации не по назначению будет контролироваться.





Рекомендуем по теме:

В НАО обсудят условия предоставления губернаторского гранта инвесторам округа

Ипотека под 6% годовых станет доступна для жителей Поморья

Плюсы покупки жилья в новостройке

Размер микрозаймов для предпринимателей НАО вырос до 3 млн руб.

24 предпринимателя НАО претендуют на гранты по 500 тыс. руб.

Программа 1% ипотеки разработана в НАО


В Каргополе состоялся праздник "Фамильное дело"

7 июля в Воркуте откроют фан-зону

Вологодское кружево отправилось на "Славянский базар"

Фестиваль молодого европейского кино VOICES открылся в Вологде

Цены на жилье в Инте скоро достигнут дна

В Петрозаводске открылся специализированный рыбный магазин

На мурманском фестивале "Дары моря" рыбы не обнаружено
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета