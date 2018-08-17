Мурманская область испытывает проблемы из-за роста стоимости мазута

Руководитель Минстроя Владимир Якушев заявил о том, что наиболее сложная ситуация из-за резкого роста цен на нефтепродукты сложилась в Мурманской области. Единственный выход из тяжелого положения чиновники видят в увеличении бюджетных дотаций.



Вопрос о росте стоимости топочного мазута на 30% обсуждался 16 августа на совещании, посвященном подготовке к зимнему сезону. По словам губернатора области Марины Ковтун, в целях закупки достаточного количества подорожавшего топлива были израсходованы все резервы, однако самостоятельно регион с проблемой не справится, и придется обратиться за помощью к федеральному центру.



При расчете тарифов на отопление на текущий год чиновники заложили стоимость мазута в 13 тыс рублей за тонну. При реализации подобного прогноза убытки теплоснабжающих компаний составят более 3 млрд рублей. Обязанность компенсировать их возложена на региональные власти.



Уже к 1 июня цена тонны мазута с доставкой составила 21,4 тыс рублей. В структуре себестоимости тепловой энергии мазут занимает до 80%, поэтому убытки, которые должна компенсировать область, превысят 5 млрд рублей. Областной бюджет 2018 года был сформирован с учетом сокращения дотаций федерального центра, а рост стоимости топлива не отразился на тарифах ЖКХ. В итоге в областной казне неизбежно возникнет значительный дефицит, покрыть который необходимо за счет федерального бюджета.