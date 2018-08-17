Мурманская область испытывает проблемы из-за роста стоимости мазута

>> Финансы >> 17.08.2018

Руководитель Минстроя Владимир Якушев заявил о том, что наиболее сложная ситуация из-за резкого роста цен на нефтепродукты сложилась в Мурманской области. Единственный выход из тяжелого положения чиновники видят в увеличении бюджетных дотаций.

Вопрос о росте стоимости топочного мазута на 30% обсуждался 16 августа на совещании, посвященном подготовке к зимнему сезону. По словам губернатора области Марины Ковтун, в целях закупки достаточного количества подорожавшего топлива были израсходованы все резервы, однако самостоятельно регион с проблемой не справится, и придется обратиться за помощью к федеральному центру.

При расчете тарифов на отопление на текущий год чиновники заложили стоимость мазута в 13 тыс рублей за тонну. При реализации подобного прогноза убытки теплоснабжающих компаний составят более 3 млрд рублей. Обязанность компенсировать их возложена на региональные власти.

Уже к 1 июня цена тонны мазута с доставкой составила 21,4 тыс рублей. В структуре себестоимости тепловой энергии мазут занимает до 80%, поэтому убытки, которые должна компенсировать область, превысят 5 млрд рублей. Областной бюджет 2018 года был сформирован с учетом сокращения дотаций федерального центра, а рост стоимости топлива не отразился на тарифах ЖКХ. В итоге в областной казне неизбежно возникнет значительный дефицит, покрыть который необходимо за счет федерального бюджета.





Рекомендуем по теме:

Лесосеменной центр появится в Устюженском районе

В Мурманской области запасов топлива хватит на всю зиму

Программу "Арктический доктор" одобрил В. Путин

В Вологодской области намечено строительство сети газопроводов

Мурманская область собирается переходить с мазута на альтернативные виды топлива

Архангельская область вынуждена обращаться к коммерческим банкам


В НАО 5 тыс. руб. ежемесячно будут выплачивать ветеранам боевых действий

Национальный лесной форум пройдет в Карелии

В Архангельске 5 августа пройдет дрифт-шоу

100 военных музыкантов приняли участие в фестивале "Дирекцион-Норд"

"РКС-Петрозаводск" посетили представители "Калугаоблводоканал"

Череповчанин, занимавшийся майнингом криптовалюты в квартире, задолжал энергетикам 48 тыс. руб.

В Нарьян-Маре впервые пройдет фестиваль "Неформал"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета