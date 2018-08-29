В 2021 г. средняя зарплата составит 59 тыс. руб.

Правительство Коми дало добро Прогнозу социально-экономического развития на 2019 г. и период до 2021 г. Документ подписан первым зампредседателя правительства Л. Максимовой.



Прогноз представлен в 3 моделях: базовой, консервативной, целевой.



Консервативный вариант предусматривает стрессовые внешние условия, а различия между целевым и базовым связаны с динамикой факторов роста экономики, зависящих от успешности мер структурной экономполитики, которые планируют реализовать в этом и последующем годах.



Базовая модель основана на предположении, что темпы роста валового регионального продукта замедлятся, так же как объемы промпроизводства и инвестиций в основной капитал.



Целевой вариант базируется на предположении, что сложатся более благоприятные влияния внутренних и внешних факторов, стабилизируется экономическая конъюнктура, положение предприятий Коми, активизируется инвестиционная, инновационная деятельность.



К 2021 г. среднемесячная заработная плата возрастет на 14,1% к уровню текущего года и по итогам 2021 г. составит 56–59,3 тыс. руб.