В 2021 г. средняя зарплата составит 59 тыс. руб.
Правительство Коми дало добро Прогнозу социально-экономического развития на 2019 г. и период до 2021 г. Документ подписан первым зампредседателя правительства Л. Максимовой.
Прогноз представлен в 3 моделях: базовой, консервативной, целевой.
Консервативный вариант предусматривает стрессовые внешние условия, а различия между целевым и базовым связаны с динамикой факторов роста экономики, зависящих от успешности мер структурной экономполитики, которые планируют реализовать в этом и последующем годах.
Базовая модель основана на предположении, что темпы роста валового регионального продукта замедлятся, так же как объемы промпроизводства и инвестиций в основной капитал.
Целевой вариант базируется на предположении, что сложатся более благоприятные влияния внутренних и внешних факторов, стабилизируется экономическая конъюнктура, положение предприятий Коми, активизируется инвестиционная, инновационная деятельность.
К 2021 г. среднемесячная заработная плата возрастет на 14,1% к уровню текущего года и по итогам 2021 г. составит 56–59,3 тыс. руб.
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