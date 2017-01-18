Благотворительная ярмарка "БлагоDAY" прошла в Архангельске

В Архангельске прошел большой благотворительный праздник - ярмарка изделий авторской работы "БлагоDAY".



Организаторы мероприятия: благотворительный фонд "Взамен", краеведческий музей города и движение "Подари ребенку праздник". Партнеры: национальный парк "Русская Арктика", волонтеры "Легиона" и "Кванта милосердия", мастера.



Программа ярмарки состояла из нескольких мероприятий, часть из которых была платная, потому что цель праздника - сбор средств для детей. Сборы с платных площадок были переданы в фонд "Взамен".



"БлагоDAY" проходил в Гостиных дворах и должен был собрать деньги для детей с генетическими и органическими заболеваниями. Частью программы стали экскурсии по музею и мастер-классы. Изюминка программы - занятие "Капсула времени", которое провели работники Архангельского краеведческого музея. Посетители могли приобрести авторские работы в виде сувениров.



Всего за время ярмарки было собрано 46,3 тыс. руб. Их организаторы отдадут двум ребятам: трехлетнему А. Мариеву, который нуждается в ортопедической системе подушек и десятилетнему О. Чистикову, которому нужны специальные слуховые аппараты (они не входят в перечень бесплатных техсредств реабилитации, выделяемых государством по квотам). Часть собранной суммы пойдет на оплату приезда детей-инвалидов в Малые Корелы на экскурсию.



Организаторы признаются, что идея мероприятия не только в том, чтобы собрать средства, но и в том, чтобы сделать событие, от которого посетители могли бы получить удовольствие. У взрослых и детей должны остаться радужные воспоминания, и к формату "благотворительный праздник" люди должны относиться более спокойно, потому что многие считают, что благотворительность – это выкачивание денег и ничего больше.