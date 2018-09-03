Малоимущего населения в Коми становится больше

В регионе неравномерно распределяются доходы, а малоимущих становится больше.



По данным Комистата, картина благосостояния жителей республики выглядит не лучшим образом. За прошлый год население Коми заработало 313 млрд руб., и половину получили граждане, считающиеся наиболее обеспеченными.



За последние 5 лет в регионе увеличилась доля малоимущего населения с 13 до 17%. Средний доход малоимущих жителей за 2017 г. составил менее 9 тыс. руб.



Зарплаты руководителей в 1,5 раза превышают зарплаты специалистов, в 2 раза зарплату рабочих. Есть прямая зависимость между зарплатой и уровнем образования: наименьшую ЗП получают сотрудники со средним образованием, и за каждый следующий уровень образования к доходу прибавляется по 5 тыс. руб.



На уровень оплаты труда влияет пол сотрудника. В октябре 2017 г. мужчины в Коми зарабатывали на 21 тыс. руб. больше женщин. Над этим показателем стоит задуматься, так как наблюдается явная дискриминация работников по половому признаку, а женщин считают не ровней мужчинам.