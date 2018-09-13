Правительство потребовало от Карелии вернуть миллионы рублей

>> Финансы >> 13.09.2018

Фонд, выделяющий средства на развитие моногородов, решил расторгнуть соглашение о финансировании строительства Надвоицкого промышленного парка. На этот масштабный проект было выделено 255 млн рублей. Теперь Карелии предстоит эти деньги вернуть.

О расторжении договора говорится в материалах Счетной палаты, посвященных контролю реализации федеральной программы по поддержке развития моногородов. По состоянию на начало текущего года регионы должны были ввести в эксплуатацию 30 объектов на территории 13 моногородов, однако 16 из них до сих пор не завершены. Из документов контрольного ведомства следует, что объекты Надвоицкого парка были готовы уже в декабре 2017 года, однако республике не удалось привлечь достаточного количества инвесторов. В итоге не были созданы рабочие места и не выполнены планы по осуществлению частных вложений в экономику региона. Фонд был вынужден уведомить правительство Карелии о необходимости возврата средств.

Чиновники представляли парк в Надвоицах как один из наиболее перспективных проектов, однако большинство потенциальных резидентов не захотели туда ехать из-за неудобного расположения. Ответственный за экономические вопросы вице-премьер республики Дмитрий Родионов подчеркнул, что решение о размещении промышленного парка в Надвоицах принималось прежним составом правительства. Тем не менее, по утверждению пресс-службы правительства Карелии, в июне чиновникам удалось привлечь в Надвоицы двух новых резидентов: ООО «Меткомпарк» и ООО «Спецкрой». Обе компании продолжают строительство заводов, их запуск должен состояться в 2019 году.





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