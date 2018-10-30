Средняя зарплата по Коми у учителей - 44 тыс. 81 руб.
Специалисты Комистата определили средний уровень зарплат учителей по республике.
Самая большая зарплата у педагогов Усинска - 59465 руб., самая маленькая – в Усть-Вымском районе – 33954 руб. В среднем зарплата педагогов общего образования – 44 тыс. 81 руб., что весьма неплохо по сравнению с другими регионами.
В Воркуте и Инте учителя получают 59 тыс. 58 руб. и 55 тыс. 55 руб. соответственно, почти одинаковые зарплаты у ухтинских учителей - 41 тыс. 79 руб. и в Сыктывкаре - 41 тыс. 54 руб.
Только в двух районах Коми зарплата учителей менее 40 тыс. руб. – в Сысольском районе - 34 тыс. 14 руб. и Корткеросском районе - 36 тыс. 800 руб. Почему такой разнобой у людей одной профессии в одной небольшой республике – вопрос открытый, но нужно заметить, что в соседних регионах учителя получают меньше. Видимо по этой причине нехватки кадров в школах почти не ощущается. На уровень зарплат влияет много факторов, но разница в зарплате педагогов Усинска и Сысольского района вызывает удивление, поскольку в 2 раза – это слишком большой разрыв.
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