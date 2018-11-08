Директор мурманской фирмы стал фигурантом уголовного дела по уклонению от уплаты налогов

Директору мурманской торговой фирмы пришлось заплатить штрафов, пени и задолженностей на 17 млн руб., чтобы избежать сурового наказания за неуплату налогов. По закону, погашение заложенности позволяет прекратить уголовное дело.



Сотрудники Следкома Мурманска провели расследование фирмы, занимающейся оптовой торговлей замороженными продуктами в 2013 - 2014 гг. Эта фирма постоянно указывала неверные данные в налоговых декларациях. Но погашение долгов дало возможность горе-бизнесмену избежать наказания, и это не единственный случай.



Еще одно происшествие, но уже с меньшей суммой, также случилось в Мурманске. Здесь по причине задолженности по кредитным платежам более 320 тыс. руб. местному жителю не позволили поехать в Испанию к сыну. Для того чтобы увидеть сына, должник нашел необходимую сумму для погашения в течение 5 дней и погасил задолженность в полном объеме. На этом основании с него сняли временное ограничение на выезд за рубеж, а исполнительное производство завершили фактическим исполнением.