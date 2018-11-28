Вологодчина выбирает бюджет развития

Председатель ЗСО, лидер "Единой России" А. Луценко подвел итог заседания парламента. Главной темой был бюджет Вологодчины на 2019 г. и подготовка его к первому чтению.



Из бюджета федерации дополнительно выделили региону 5 млрд руб. Доход бюджета запланирован в районе 71,2 млрд руб., расход - 72,5 млрд руб. Это первый случай, кода в область вложат свыше 70 млрд руб.



Ключевой пункт реализации полученных денег - исполнение соцобязательств перед населением. Пересмотр финансирования по статьям бюджета пройдет во втором чтении, но его соцнаправленность не изменится. Это стратегическое направление деятельности государства, которому придерживаются на всей его территории.



О. Кувшинников, губернатор Вологодской области, настоял на дополнительных мерах соцподдержки 500 млн руб. Эти деньги пойдут на привлечение в регион молодых врачей и на выплаты многодетным семьям.



Бюджет области запланировал сокращение госдолга области на 10 млрд руб. за ближайшие 3 года. К началу 2022 г. долг Вологодской области будет 10,7 млрд руб.