Объем финансирования инвестпрограммы Архангельской области в 2019 г. составит 7 млрд руб.

Архангельская область >> Финансы >> 27.12.2018

Денег на инвестиционные проекты в следующем году выделят больше, чем в текущем на 2 млрд руб. Увеличение пройдет в основном за счет федерального бюджета.

В областной казне на реализацию инвестпрограммы региона предусмотрено 1,9 млрд руб., 5,5 млрд руб. поступят из федеральной казны. Все эти средства уже распределены между потенциальными проектами. Это деньги пойдут на строительство 57 объектов, из которых 34 планируется завершить в следующем году. В регионе также откроют 9 детсадов, школу, завершат реконструкцию участка Ленинградского проспекта Архангельска, дороги в пос. Мирный, в пос. Соловецкий введут в эксплуатацию сети канализации и водоснабжения.

В Соломбальском округе завершат первый этап укрепительных работ берега Северной Двины у набережной Седова. Деньги также задействуют на покупку 9 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Планируется выполнение проектных работ по строительству новых корпусов для Мезенской районной больницы, детской клинической больницы им. П. Выжлецова в Архангельске.





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