В январе консолидированный бюджет Карелии вырос на 1,8 млрд руб. налоговых доходов

Республика Карелия >> Финансы >> 15.03.2019

Это больше на 33%, чем годом ранее, и около  половины суммы выдали крупные налогоплательщики Карелии.

Лесопромышленный комплекс сделал отчисления в 2,5 раза больше за счет компании "Карелия Палп"; горнопромышленный перечислил на 24,4% налогов больше за счет "Карелприродресурса" и "Карельского окатыша"; обрабатывающие производства вложили на 38,8% налогов больше, благодаря Соломенскому лесозаводу и "Атомному энергопромышленному комплексу" ("Петрозаводскмаш").

Поступления говорят о том, что производственный процесс на крупнейших предприятиях региона налажен, дает прибыль, и, соответственно, налоговые поступления. Они становятся важной частью пополнения бюджета.

Также немало денег получает бюджет за счет налогов физлиц и юрлиц, и это приблизительно 50% от общего количества отчислений в бюджет. За счет увеличения поступлений правительство Карелии получает возможность направить средства на наиболее нуждающиеся направления развития республики, на которые не хватает денег по государственным программам.





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