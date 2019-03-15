В январе консолидированный бюджет Карелии вырос на 1,8 млрд руб. налоговых доходов

Это больше на 33%, чем годом ранее, и около половины суммы выдали крупные налогоплательщики Карелии.



Лесопромышленный комплекс сделал отчисления в 2,5 раза больше за счет компании "Карелия Палп"; горнопромышленный перечислил на 24,4% налогов больше за счет "Карелприродресурса" и "Карельского окатыша"; обрабатывающие производства вложили на 38,8% налогов больше, благодаря Соломенскому лесозаводу и "Атомному энергопромышленному комплексу" ("Петрозаводскмаш").



Поступления говорят о том, что производственный процесс на крупнейших предприятиях региона налажен, дает прибыль, и, соответственно, налоговые поступления. Они становятся важной частью пополнения бюджета.



Также немало денег получает бюджет за счет налогов физлиц и юрлиц, и это приблизительно 50% от общего количества отчислений в бюджет. За счет увеличения поступлений правительство Карелии получает возможность направить средства на наиболее нуждающиеся направления развития республики, на которые не хватает денег по государственным программам.