Подведены итоги конкурса инициативного бюджетирования в НАО

Ненецкий автономный округ >> Финансы >> 23.04.2019

13 из 23 заявок получили поддержку окружного бюджета. Деньги направят на реализацию проектов по развитию общественной инфраструктуры на основе местных инициатив.

В Нарьян-Маре на полученные в рамках конкурса деньги продолжат благоустройство территории на ул. Ленина. Пос. Искателей благоустроит зоны отдыха у Захребетной курьи. Пустозерский сельсовет купит уличные тренажеры, элементы детских площадок для Хонгурея, Каменки, Оксино. В Верхней и Нижней Пеше отремонтируют тротуары, а в Нижней Пеше откроют хоккейный корт. В с. Коткино появится новый парк, в Шойне установят арт-объект "Я люблю Шойну" и благоустроят парк. В Хонгурее установят ограждение на аллее "Память хранят живые", а в Великовисочном сельсовете смонтируют спортплощадку и отремонтируют "Обелиск Победы". Еще одна спортплощадка появится в с. Тельвиска.

Каждый проект мог претендовать на поддержку до 1 млн руб. Финансирование из окружного бюджета составляет до 89% затрат, средств муниципального образования - от 10%, 1% – доля граждан, юрлиц. Вклад жителей предусматривает участие в различных формах.





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