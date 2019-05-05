36 млн руб. направят на реконструкцию дорог Лахденпохского района

Республика Карелия >> Финансы >> 05.05.2019

Начальник Управтодора Карелии В. Россыпанов сообщил, что дорожная сеть муниципального района находится в ужасном состоянии, а денег на содержание дорог нет. На реконструкцию и ремонт трасс Лахденпохского района из казны республики в 2019 г. направлено 36 млн руб.

12 млн руб. потратят на формирование обочин грунтовок и проезжих частей, поскольку дороги начинают обрушиваться с краев. Оставшаяся сумма пойдет на ремонт водопропускных труб, ямочный ремонт выбоин, восстановление кюветов, вырубку кустарников и деревьев у обочин, поскольку их корневая система разрушает дорожное полотно. Также будет выполнена досыпка поверхности дорожного полотна.

В Лахденпохском районе дорожная сеть плотная и составляет 300 км. Но состояние дорожного покрытия – это отдельная тема для разговора. Водители из других городов удивляются, как полоса отвода может быть покрыта зарослями, кюветы полностью отсутствовать, а водопропускные трубы не работать?

В мае - июне по контракту на 14 млн руб. запланирован ремонт отрезка трассы от пос. Хийтола до пос. Куликово (1,2 км.).





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