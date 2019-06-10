Гендиректор "Кареллеспром" получил премию в 26 млн руб.

Госкомпания объясняет нереальное вознаграждение отличной работой своего руководителя, а также высокой прибылью, полученной по итогам прошлого года.



Гендиректор холдинга П. Дегтярев получил 26 млн руб. премии. Решение о необходимости выписать ему именно такую премию, приняло собрание акционеров компании.



Дегтярев получит вознаграждение и дивиденды - 10% от прибыли холдинга за год. Подобная возможность предусмотрена в трудовом договоре. Но нынешняя выплата будет рекордной, поскольку руководители "Кареллеспрома" никогда столько не получали.



В период 2004-2017 гг. "Кареллеспром" заработал 96 млн руб. чистой прибыли. В 2018 г. этот показатель составил 263 млн руб., что в 3 раза больше заработанной прибыли за все годы работы компании. Достижение высоких показателей и повлияло на решение премировать гендиректора в размере, установленном трудовым договором. О премиях рядовым сотрудникам ничего не сообщается.



Справка. Дегтярев пришел в "Кареллеспром" из правоохранительной системы. Он возглавил холдинг в 2017 г.