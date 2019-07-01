В Вологде увеличен размер губернаторских стипендий с 3 до 10 тыс. руб.
Депутаты Вологодского ЗакСа приняли закон об увеличении трат на льготное питание для школьников до 50 руб. на человека (было 35 руб.), размер губернаторских стипендий - до 10 тыс. руб. (было 3 тыс. руб.), а общее число их получателей - до 100 (было 80).
Речь идет о питании школьников льготных категорий. К ним относятся дети из многодетных и малоимущих семей, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. Всего таких более 38 тыс. человек. На увеличение финансирования питания для льготных категорий школьников придется из облбюджета выделить дополнительно около 46 млн руб.
На увеличение стипендий и количества их получателей придется выделить из облбюджета 2,92 млн руб. в этом году и 12 млн руб. ежегодно во всех последующих.
Все эти меры потребуют затрат, которые не были заложены в бюджет на этот год ранее, поэтому придется пересмотреть бюджет по расходам доходам. Это нормальная практика для всех регионов.
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