В Вологде увеличен размер губернаторских стипендий с 3 до 10 тыс. руб.

Депутаты Вологодского ЗакСа приняли закон об увеличении трат на льготное питание для школьников до 50 руб. на человека (было 35 руб.), размер губернаторских стипендий - до 10 тыс. руб. (было 3 тыс. руб.), а общее число их получателей - до 100 (было 80).



Речь идет о питании школьников льготных категорий. К ним относятся дети из многодетных и малоимущих семей, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере. Всего таких более 38 тыс. человек. На увеличение финансирования питания для льготных категорий школьников придется из облбюджета выделить дополнительно около 46 млн руб.



На увеличение стипендий и количества их получателей придется выделить из облбюджета 2,92 млн руб. в этом году и 12 млн руб. ежегодно во всех последующих.



Все эти меры потребуют затрат, которые не были заложены в бюджет на этот год ранее, поэтому придется пересмотреть бюджет по расходам доходам. Это нормальная практика для всех регионов.