Проект увеличения собственной зарплаты на 28% внес на рассмотрение депутатов мэр Северодвинска

Мэр Северодвинска Скубенко планирует поднять себе зарплату. Его в это поддерживает спикер горсовета Старожилов, который считает, что зарплаты чиновников недопустимо малы и меньше, чем зарплаты коллег из Архангельска.



Горадминистрация провела анализ и пришла к выводу, что Северодвинск по уровню зарплат руководства города и муниципальных служащих должен быть наравне с Архангельском. 200 тыс. руб. заплаты главе городу – адекватная сумма, по мнению Старожилова.



На 24 октября намечено рассмотрение данного проекта на сессии Горсовета, и если его примут, Скубенко, Старожилов, вице-спикер Андриевская увеличат себе заплаты. Сейчас у мэра зарплата 163 тыс. руб., а будет - 208 тыс., у Старожилова - 157 тыс. руб., а будет – 202 тыс. Пояснительная записка к проекту содержит информацию о том, что принятие решения дополнительных денег из бюджета не потребует, а значит, повышение зарплаты было заложено в бюджет заранее.



Остальные сотрудники горадминистрации также будут получать больше, но всего на 4,3%.