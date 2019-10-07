Проект увеличения собственной зарплаты на 28% внес на рассмотрение депутатов мэр Северодвинска

Архангельская область >> Финансы >> 07.10.2019

Мэр Северодвинска Скубенко планирует поднять себе зарплату. Его в это поддерживает спикер горсовета Старожилов, который считает, что зарплаты  чиновников недопустимо малы и меньше, чем зарплаты коллег из Архангельска.

Горадминистрация провела анализ и пришла к выводу, что Северодвинск по уровню зарплат руководства города и муниципальных служащих должен быть наравне  с Архангельском. 200 тыс. руб. заплаты главе городу – адекватная сумма, по мнению Старожилова.

На 24 октября намечено рассмотрение данного проекта на сессии Горсовета, и если его примут, Скубенко, Старожилов, вице-спикер Андриевская увеличат себе заплаты. Сейчас у мэра зарплата 163 тыс. руб., а будет - 208 тыс., у Старожилова - 157 тыс. руб., а будет – 202 тыс. Пояснительная записка к проекту содержит информацию о том, что принятие решения дополнительных денег из бюджета не потребует, а значит, повышение зарплаты было заложено в бюджет заранее.

Остальные сотрудники горадминистрации также будут получать больше, но всего на 4,3%.   





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