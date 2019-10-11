В Карелии могут продлить выплаты семьям с 3 детьми и больше

Парламентарии Карелии вчера решали вопрос, будут ли они поддерживать идею продления срока выплат многодетным семьям с 3 и последующими детьми, в том числе усыновленными.



Пояснительная записка к проекту разъясняет, что действующий закон предусматривает выплаты только до конца 2019 г. По этой причине срок предлагается продлить, так как выплата производится до момента достижения ребенком 3 лет, а при рождении (усыновлении) третьего ребенка, последующих детей – до конца 2021 г., денежная выплата каждый месяц будет предоставляться до 2024 г. включительно.



Подобная мера должна повлиять на улучшение демографической ситуации в регионе, а размер пособия будет меняться в зависимости от прожиточного минимума. Карелия нуждается в стимулировании рождаемости.



На собрании депутатов законопроект был поддержан депутатами, а значит, выплаты продлятся минимум до конца 2021 г. Какими будут размеры этих выплат, сколько семей смогут на них рассчитывать, будет известно позже. Пока выплаты проводятся по существующей схеме.