В Карелии могут продлить выплаты семьям с 3 детьми и больше

Республика Карелия >> Финансы >> 11.10.2019

Парламентарии Карелии вчера решали вопрос, будут ли они поддерживать идею продления срока выплат многодетным семьям с 3 и последующими детьми, в том числе усыновленными.

Пояснительная записка к проекту разъясняет, что действующий закон предусматривает выплаты только до конца 2019 г. По этой причине срок предлагается продлить, так как выплата производится до момента достижения ребенком 3 лет, а при рождении (усыновлении) третьего ребенка, последующих детей – до конца 2021 г., денежная выплата каждый месяц будет предоставляться до 2024 г. включительно.

Подобная мера должна повлиять на улучшение демографической ситуации в регионе, а размер пособия будет меняться в зависимости от прожиточного минимума. Карелия нуждается в стимулировании рождаемости.

На собрании депутатов законопроект был поддержан депутатами, а значит, выплаты продлятся минимум до конца 2021 г. Какими будут размеры этих выплат, сколько семей смогут на них рассчитывать, будет известно позже. Пока выплаты проводятся по существующей схеме. 





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