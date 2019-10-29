В НАО внедрят единую справку о доходах

Для удобства населения в округе решили ввести единую справку о доходах. Механизм ее применения разрабатывает Департамент здравоохранения и соцзащиты населения. Он будет прописан в постановлении "О единой справке о доходах".



Теперь для получения мер социальной поддержки нужно будет представить справку одного формата, которая может быть действительна для разных целей. Ради этого придется внести изменения в несколько законов округа, согласно которым распределяются меры поддержки в зависимости от дохода человека.



Принятыми изменениями расширен перечень категорий граждан, которые получают компенсацию расходов на оплату взноса на капремонт. Законодательство НАО приводится в соответствие с федеральным законом.



Сейчас в округе расходы на оплату взносов на капремонт компенсируют неработающим людям, собственникам квартир в случае, если они живут сами или с неработающими пенсионерами.



Жители НАО старше 70 лет получают льготу 50%, старше 80 - 100%.



Поправками в законодательство предлагается компенсировать расходы на оплату взносов на капремонт пожилым людям в случае, если с ними проживают инвалиды I и II групп.