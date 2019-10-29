В НАО внедрят единую справку о доходах
Для удобства населения в округе решили ввести единую справку о доходах. Механизм ее применения разрабатывает Департамент здравоохранения и соцзащиты населения. Он будет прописан в постановлении "О единой справке о доходах".
Теперь для получения мер социальной поддержки нужно будет представить справку одного формата, которая может быть действительна для разных целей. Ради этого придется внести изменения в несколько законов округа, согласно которым распределяются меры поддержки в зависимости от дохода человека.
Принятыми изменениями расширен перечень категорий граждан, которые получают компенсацию расходов на оплату взноса на капремонт. Законодательство НАО приводится в соответствие с федеральным законом.
Сейчас в округе расходы на оплату взносов на капремонт компенсируют неработающим людям, собственникам квартир в случае, если они живут сами или с неработающими пенсионерами.
Жители НАО старше 70 лет получают льготу 50%, старше 80 - 100%.
Поправками в законодательство предлагается компенсировать расходы на оплату взносов на капремонт пожилым людям в случае, если с ними проживают инвалиды I и II групп.
Рекомендуем по теме:
В Череповце завершилась неделя ГТО
Спортплощадку за 1,2 млн руб. построили в Череповце на деньги бизнеса
107 руководителей приняли участие в финале игры "Лидеры Севера"
Образовательный форум проходит в Сыктывкаре
Ненецкий округ очерти свои границы
В Коми учащимся младших классов с сентября 2020 г. будут давать бесплатное молоко
В Архангельске идут съемки художественного фильма