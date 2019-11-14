Индексация единовременных выплат ветеранам труда в Карелии не проводилась 11 лет

В Петрозаводске состоялось заседание Конституционного суда. Был рассмотрен иск горожан, жаловавшихся на то, что в Карелии с 2008 г. ни разу не проводили индексацию выплат ветеранам труда. 11 лет ЕДВ остается на уровне 750 руб., хотя за 11 лет величина суммарной инфляции составила более 112,4%, а инфляция в прошлом году по отношению к 2008 г. в 27 раз увеличилась.



Суд принял сторону ветеранов труда. Он признал положение ч. 3 ст. 4 закона Карелии от 2004 г. №827 РК о соцподдержке отдельных категорий населения не соответствующим Конституции РК. Положение не позволяет определить порядок проведения индексации ЕДВ.



Законопроект о повышении ЕДВ до 1 тыс. руб. с 2020 г. был недавно рассмотрен на заседании Заксобрания Карелии. Инициаторами проекта стали депутаты Э. Слабунова, И. Гусев, А. Рогалевич и Е. Ульянов. Парламентарии отклонили законопроект большинством голосов без объяснений. Но в любом случае, 1 тыс. руб. – это не тот уровень единовременной выплаты, который соответствует индексации за 11 лет.