Родители Питкяранты не будут платить за детсад летом

Республика Карелия >> Финансы >> 13.03.2020

Активные родители добились от горадминистрации обещания не брать оплату за детский сад в летнее время, когда их дети в него не ходят. На заседании группы, работающей по этому вопросу, споры был жаркие и ожесточенные. Но горожанам пришлось поставить заведующих детсадов и чиновников на место.

Власти пообещали исправить спорное постановление, которое ранее утвердили и огласили. Теперь родители не будут платить по 44 руб. в день за пропуски своего ребенка в летнее время. Также 2 дня бесплатных пропуска заменят на 3. Столько дней в месяц ребенок может пропустить без уважительной причины. В перечень уважительных причин включили отпуск по беременности, родам без оплаты за пропуски. Договоры также пересмотрят на предмет освобождения от платы за пропуск по причине снегопадов, штормов при подтверждении МЧС.

Также горадминистрация рассмотрит возможность освобождения от платы за прогулы, если родители работают вахтой, если родитель едет с ребенком по врачебному направлению на обследование, прием врача в другой населенный пункт, если в городе введен карантин.





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