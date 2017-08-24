Дорожный ремонт в Карелии: путь в суд?

Республика Карелия >> Происшествия >> 24.08.2017

Как информирует портал «Республика», судебное разбирательство между городскими властями Петрозаводска и подрядной организацией «Автодорстрой» становится наиболее очевидным выходом из сложившейся неординарной ситуации. Еще неделю назад власти столицы Карелии расторгли соглашение на осуществление ремонтно-дорожных работ. Однако компания по-прежнему их осуществляет. В середине прошлой недели были продолжены работы по улице Пушкинская. В текущий момент идут работы на пересечении Ригачина и Невского, а также на Лесном проспекте.

Мэрия делает попытки остановить несанкционированный более ремонт с помощью сотрудников ГИБДД и полиции, но подрядчик не останавливается. Как информировала глава Петрозаводска г-жа И.Мирошник, городские власти готовятся к суду. Они еще неделю назад информировали представителя «Автодорстроя» о том, что несанкционированные работы не могут быть оплачены. Уполномоченные представители УГХ не имеют более оснований для их проверки и приема. Таким образом, «настойчивый подрядчик» может использовать только один путь, пытаясь получить средства через суд. Городская администрация не имеет возможности пресечь незаконные теперь работы. Поэтому они также будут действовать через систему правоохранительных органов.

Проблема усугубляется еще и тем, что все работы выполняются подрядчиком некачественно. Это наглядно продемонстрировала экспертиза тех выполненных работ, которые ремонтно-строительная организация успела сделать в рамках расторгнутого Горадминистрацией соглашения. Уложенное асфальтное полотно не соответствует требованиям ни по зерновому составу, ни по коэффициенту предусмотренного нормой уплотнения. Кроме того, надлежащим образом не была осуществлена проливка и очистка после технологической фрезеровки. Контролирующими органами мэрии не были приняты некачественные работы. Однако подрядчик посчитал это необоснованными «придирками» и приступил к следующим фазам укладки с общим нарушением технологии.





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