37 единиц оружия изъяли в Мурманской области в рамках профилактического мероприятия "Быт"

Мурманская область >> Происшествия >> 04.09.2017

В Мурманской области подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия "Быт", проводившегося 14- 23 августа. Цель правоохранительных органов - предупреждение особо тяжких преступлений, которые совершаются из бытовых побуждений, выявление и раскрытие преступлений и админправонарушений.

Итогом работы стало выявление случаев нарушения закона. 159 человек поставлено на учет, 71 из них - бывшие осужденные, которые не сделали это самостоятельно. Также на учет поставили 27 неблагополучных семей, в которых есть несовершеннолетние дети. Выявлен 41 нарушитель закона в бытовой сфере и 30 наркозависимых.

Сотрудниками полиции выявлено 40 преступлений профилактической направленности, среди которых по статье "Нанесение побоев лицом, подвергнутым админнаказанию".

Также у мурманчан изъяли 37 единиц оружия, 668 гр наркотиков, а за 12 лицами установлен административный надзор. Оперативниками также были обнаружены 33 человека, находившиеся в розыске.

Несмотря на проделанную работу, криминальная обстановка в области оставляет желать лучшего. В Мурманске ежедневно фиксируют правонарушения, большая часть которых происходит на бытовой почве и после злоупотребления алкоголем. Профилактические меры лишь в малой степени способствуют улучшению ситуации.

Напомним, что оперативно-профилактическое мероприятие "Быт" проводится уже не первый год, и не только в Мурманской области. В его рамках сотрудники правоохранительных органов проводят беседы, раздают брошюры, буклеты о недопустимости нарушений в бытовых и семейных отношениях, организуют коррекционные работы с семьями, вошедшими в зону риска, выявляют семьи, которые нуждается в том или ином виде защиты, анализируют семейные отношения с помощью проведения опросов и анкетирования.





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