В Петрозаводске вместо обещанного ФОК могут построить магазин

Республика Карелия >> Происшествия >> 25.09.2017

Земельные участки бывшего рынка Ягуар (микрорайон Древлянка) предоставлены мэрией Петрозаводска "Спорткому" в аренду для строительства объекта физкультурно-спортивного назначения. Этот срок несколько раз продлевался, а на днях общественники рассказали, что на месте ФОК могут построить торговый центр.

В пресс-службе минспорта Карелии рассказали, что по данным застройщика, на участке возведены строительные конструкции спортзала. Здесь должны построить двухэтажную пристройку, соединенную с универсальным спортзалом стеклянным переходом. По официальному ответу "Спортком" в пристройке намерен разместить не спортивный объект, а кафе и магазин инвентаря и спортивной одежды на первом этаже и борцовский зал, фитнес-зал и зал для оздоровительной гимнастики – на втором. Также на втором этаже будут находиться санитарно-гигиенические помещения.

Напомним, что в августе прошло совещание, на котором "Спортком" получил рекомендацию администрация Петрозаводска представить проект строительства объекта с конкретными сроками реализации. Учитывая тот факт, что строительство либо вообще не ведется, либо продвигается слишком медленно. Постоянно нарушаются сроки сдачи объекта, в адрес главы столицы Карелии И. Мирошник была направлена просьба о проведении проверки работ застройщика, чтобы строительство спортивного объекта можно было закончить в ближайшее время, либо расторгнуть с недобросовестным застройщиком договор аренды.

Местные жители возмущены тем, что им обещали спортивный объект, который они уже несколько лет ждут, а дело не двигается с мертвой точки. Масла в огонь подливают слухи, что спортзал они так и не получат, потому что застройщик решил пересмотреть проект и достроить торговый центр.





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