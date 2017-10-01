Вологодского бизнесмена обвинили в захвате 0,03 кв. м земли

Вологодская область >> Происшествия >> 01.10.2017

Прокуратура Вологодской области выразила протест, благодаря чему постановление Управления Росреестра об административном наказании в отношении компании, занявшей самовольно участок земли 300 кв. см., было отменено.

В прошлом месяце зампрокурора А. Васильков и Уполномоченный по правам предпринимателей региона С. Ткачук совместно провели встречу, на которой к ним обратился бизнесмен, пожаловавшийся на незаконное привлечение к админответственности.
После проведенной проверки установлено, что заместитель госинспектора по использованию земель Управления Росреестра области признал предпринимателя самовольно занявшим земельный участок, а наказание поступило в форме предупреждения и применено к юрлицу за надел 0,03 м - одна тысячная процента от площади участка предпринимателя.

В Росреестре на основании ст. 2.9 КоАП РФ не квалифицировали правонарушение как малозначительное, а юрлицо, совершившее его, не освободили от ответственности, несмотря на то, что в таких случаях обычно ограничиваются устным замечанием.
Так как выяснилось, что процессуальные нарушения нормы законодательства очевидны, зампрокурора опротестовал это незаконное постановление, а руководитель территориального Росреестра протест удовлетворил. Дело об админправонарушении прекращено.

Такие случаи, к сожалению не редки, и объясняются по-разному. Некоторые особенно усердные служители закона доводят соответствие нормам закона до маразматической ситуации, как эта. Некоторые недостаточно хорошо знают сам закон, по причине чего возникают подобные нелепые ситуации. Есть и еще одно объяснение - коррупция и желание надзорного органа, а в частности, ответственного лица, получить личную выгоду в виде взятки.





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