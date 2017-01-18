Скандал в Лахденпохье: власти запретили купания в прорубях

Администрация Лахденпохья запретила в этом году крещенские купания, ссылаясь на дефицит средств в местном бюджете.



Глава администрации города А. Матвеев заявил, что местным жителям запрещено купаться в прорубях, а власти города не обязаны организовывать праздник за бюджетные деньги. Крещение, по его мнению, не считается социальным праздником, поэтому организационные расходы должны лежать на церкви. В городе есть частная прорубь, где будут дежурить МЧС и сотрудники мэрии, в обязанности которых будет входить разгон православных во избежание несчастных случаев.



Такая позиция властей города возмутила местных жителей. Это даже звучало дико, не говоря уже о том, что людям будет запрещено стать частью традиционного обряда, к которому они привыкали годами. Местные власти во многих городах не спонсируют подобные праздники, но они берут на себя заботу о безопасности людей. Здесь же власти открыто завили, что потребности обычных людей их не волнуют. Это может накалить отношения между верующим сообществом и представителями администрации города.



Православные традиции должно поддерживать государство, и если власти этого не делают, они подрывают собственный авторитет. Во всяком случае, верующие точно не будут голосовать за проштрафившихся политиков на следующих выборах.



Несмотря на громкие заявления властей, местные энтузиасты собираются организовывать купания самостоятельно, но это может быть не безопасно.



Справка. Традиция купания ночью с 18 на 19 января существует в христианстве в память о водах реки Иордан, где крестили Иисуса Христа. Прихожане и священники после службы в церкви отправляются на водоемы, где крестообразно прорублен лед, и трижды погружаются в воду с молитвой.

