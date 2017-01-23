В. Жириновский добился через суд обеспечение питьевой водой микрорайона Сыктывкара всего с одним жителем
Суд удовлетворил заявление прокурора о возложении на администрацию Эжвинского района Сыктывкара обеспечения холодной водой, соответствующей санитарным нормам, жителей жилрайона "Временный деревянный поселок". Иск подали в суд после прокурорской проверки, проведенной по обращению В. Жириновского, лидера ЛДПР.
Проверку провели с привлечением специалистов Роспотребнадзора Коми. Было установлено, что в микрорайоне нет источников централизованного водоснабжения, в колодце и скважине рядом с домами вода не соответствует нормам (превышен в 18 раз уровень железа и в 4 раза марганца, показатель мутности выше нормы в 4 раза).
"Временный деревянный поселок" на карте города не обозначен. Нет его и карте Эжвинского района. В администрации района пояснили, что поселок состоит всего из пары домов, один из которых используют как дачу, поэтому постоянно в нем никто не живет, а в другом доме живет 1 человек. От остального района два деревянных дома отделены железнодорожными путями и крупнейшей в Европе целлюлозно-бумажной фабрикой "Монди Сыктывкарский Лесопромышленный комплекс".
На суде ответчик исковые требования признавать не захотел, сославшись на нецелесообразность с экономической точки зрения обеспечения питьевой водой такого незначительного числа проживающих в микрорайоне людей. Но суд оказался с ним не согласен и встал на сторону потерпевшей стороны, удовлетворив требования истца в полном объеме. Это редкий случай, когда район обяжут обеспечить водой всего ради одного постоянно проживающего там человека, для чего придется выполнить дорогостоящие работы.
После того, как решение суда вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует фактическое исполнение в установленные сроки.
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