Аварийность на дорогах Кольского Заполярья выросла на 9%

Мурманская область >> Происшествия >> 20.11.2018

Одной из тем оперативного совещания с участием губернатора Мурманской области М. Ковтун стала аварийность на дорогах и меры для ее снижения.

За год количество ДТП в области выросло на 9%, в том числе увеличились случаи ДТП с детьми. Главная причина аварий – выезд на больших скоростях на встречную полосу движения.

В регионе проводятся мероприятия по повышению безопасности движения на дорогах. Работа с муниципалитетами также сконцентрирована на освещении дорог, установке барьеров, приведении переходов для пешеходов в соответствие с нормами. Большое внимание уделяются формированию безопасного поведения на дорогах. В 2019 г. планируется реализовать проект Безопасный город. В его рамках предусмотрено оборудование на 80 постов контроля на региональных, федеральных и муниципальных трассах комплексной системой видео- и фотофиксации. Продолжаются образовательные мероприятия в учебных заведениях.

Губернатор М. Ковтун поручила Минтранспорту совместно с ГИБДД разработать план снижения аварийности на дорогах и особое внимание уделить повышению грамотности водителей.





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