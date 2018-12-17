Мурманчане не хотят переименования своего аэропорта

Сегодня жителей Мурманска интересуются, как большинством голосов было решено переименовать местный аэропорта в честь царя Николая Романова? По этому поводу даже провели митинг с участием секретаря мурманского госкомитета КПРФ А. Кузьмина.



Многие граждане не верят, что голосование проводилось по правилам. В частности, конкурс провели так, что голоса оказались растворены среди людей, голосовавших из других регионов за имя, которое мог бы носить аэропорт Мурманска.



А. Кузьмин называет результаты голосования сфальсифицированными. Он считает, что имя Николая Романова городу навязано, несмотря на то, что царь отрекся от престола в 1917 г. Он считает, что Мурманск – это, прежде всего, город-герой, и должен носить имя, связанное с его героическим прошлым.



Против имени Н. Романова высказался и сын легендарного летчика Б. Сафонова, погибшего в ВОв, защищая Заполярье.



Напомним, что конкурс "Великие имена России", целью которого было выбрать имена соотечественников аэропортам, спровоцировал скандал вокруг аэропорта Мурмаснка. Но власти, вопреки протестам и возмущениям граждан, готовы претворять итог голосования в жизнь.