В Петрозаводске учителям выписали премии, но отдали
Учителя Петрозаводска пожаловались на местную администрацию, которая сначала выделила деньги на ежегодные премии и забрала их назад.
Пострадали учителя школы №?5, чей директор поздравил их с Новым годом и сообщил о премии 9760 руб. Но позже пришло известие о том, что школа деньги получила, учителя за премии расписались, после чего стало известно, что объявленная премия выплачена так и не будет по причине письма из комитета социального развития. Никто педагогам не объяснил причину случившегося, что должно было произойти, поскольку люди расписались в ведомостях за получение денег, которые так и не увидели. Такая ситуация имела место еще в трех школах города.
Об аналогичной ситуации рассказали сотрудники еще трех городских школ.
В мэрии обращения учителей игнорируют, не дают никаких пояснений. Учителя возмущены таким отношением к себе накануне самого любимого праздника. Напомним, что в 2017 г. они получили премию около 15-16 тыс. руб., с учетом северных выплат. В этом у них отняли даже то, что обещали.
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