Cотрудники скорой помощи БСМП Петрозаводска вышли на итальянскую забастовку
Часть работников скорой помощи БСМП Петрозаводска организовала итальянскую забастовку по поводу низкого уровня оплаты труда. Согласно майским указам президента РФ, зарплату сейчас можно получать больше только за счет переработок, а любая переработка - это некачественное предоставление услуг.
Главврач больницы А. Хейфец факт выхода на тихую забастовку. Скорая продолжил работать в штатном режиме, а забастовка никем кроме журналистов замечена не была. К итальянской забастовке присоединились 39 фельдшеров, 37 водителей, хотя главврач утверждает, что людей было 24 из общего количества сотрудников 120.
Напомним, что итальянская забастовка - протест, когда работники предприятия строго исполняют должностные обязанности, правила, не отступают от них. Иногда эту форму протеста называют работой строго по правилам.
Минздрав Карелии организовал комиссию по урегулированию ситуации в БСМП, а перед республикой стоит огромная проблема – нехватка медицинских кадров, и пока карельским медикам в плане зарплаты ничего не могут предложить, поэтому профессионалы не идут в медицину.
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