Cотрудники скорой помощи БСМП Петрозаводска вышли на итальянскую забастовку

Республика Карелия >> Происшествия >> 17.09.2019

Часть работников скорой помощи БСМП Петрозаводска организовала итальянскую забастовку по поводу низкого уровня оплаты труда. Согласно майским указам президента РФ, зарплату сейчас можно получать больше только за счет переработок, а любая переработка - это некачественное предоставление услуг.

Главврач больницы А. Хейфец факт выхода на тихую забастовку. Скорая продолжил работать в штатном режиме, а забастовка никем кроме журналистов замечена не была. К итальянской забастовке присоединились 39 фельдшеров, 37 водителей, хотя главврач утверждает, что людей было 24 из общего количества сотрудников 120.

Напомним, что итальянская забастовка - протест, когда работники предприятия строго исполняют должностные обязанности, правила, не отступают от них. Иногда эту форму протеста называют работой строго по правилам.

Минздрав Карелии организовал комиссию по урегулированию ситуации в БСМП, а перед республикой стоит огромная проблема – нехватка медицинских кадров, и пока карельским медикам в плане зарплаты ничего не могут предложить, поэтому профессионалы не идут в медицину.





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