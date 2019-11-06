Убившему ребенка в детском саду Нарьян-Мара предъявлено обвинение

Ненецкий автономный округ >> Происшествия >> 06.11.2019

Следственные органы Следкома России по НАО предъявили обвинение в совершении преступления 36-летнему жителю Нарьян-Мара.

31 октября обвиняемый позвонил в домофон детсада "Сказка". Охранник открыл ему дверь, приняв за родителя. Обвиняемый зашел в спальную группу. Воспитатель преградила ему путь, но обвиняемый оттолкнул ее. В это время второй воспитатель побежал за помощью, няня привела охранника, а сотрудник хозяйственной части нажал "тревожную кнопку". К этому моменту мужчина нанес ножевое ранение мальчику, который умер на месте.

Преступника задержали и удерживали до прибытия полиции. Подследственный говорил о жертвоприношении, а во время допроса признал свою вину и раскаялся. Накануне он употреблял алкоголь, утром выпил бутылку настойки валерьянки, после чего услышал чей-то голос и пошел в садик. Далее он все помнит только отрывками.

Назначена психолого-психиатрическая экспертиза, а пока установлено, что ранее обвиняемый не судим, находился под наблюдением психиатра-нарколога по причине алкогольной зависимости.

Предъявлено обвинение охраннику садика за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности работников сада "Сказка".





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