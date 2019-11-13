В Вологодской области подсчитывают ущерб от паводка

Губернатор региона О. Кувшинников поручил главам муниципалитетов оценить ущерб от паводка в области. Региональные и локальные комиссии в Череповце и Вологде дадут оценку ущербу от подтоплений и аварийного отключения электроэнергии.



Напомним, что режим ЧС сохраняется в пяти муниципалитетах региона, а локально его планируют ввести в Череповце и Вологде. 12 муниципалитетов находятся в режиме повышенной готовности. Уровень воды в некоторых местах понижается, становится возможна откачка воды из подвалов, просушка помещений. Губернатор поручил провести просушку подвалов, деревянных домов до морозов.



Горожане, пострадавшие от паводка, получат по 100 тыс. руб. при полной утрате имущества, 50 тыс. руб. - при частичной. Каждый член семьи имеет право на получение материальной помощи. В настоящий момент многие люди находятся в местах временного пребывания. Они не могут вернуться домой, забрать какие-то ценные вещи. Все люди обеспечены питанием, одеждой, теплом, получают медицинскую и психологическую помощь.