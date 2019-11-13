В Вологодской области подсчитывают ущерб от паводка

Вологодская область >> Происшествия >> 13.11.2019

Губернатор региона О. Кувшинников поручил главам муниципалитетов оценить ущерб от паводка в области. Региональные и локальные комиссии в Череповце и Вологде дадут оценку ущербу от подтоплений и аварийного отключения электроэнергии.

Напомним, что режим ЧС сохраняется в пяти муниципалитетах региона, а локально его планируют ввести в Череповце и Вологде. 12 муниципалитетов находятся в режиме повышенной готовности. Уровень воды в некоторых местах понижается, становится возможна откачка воды из подвалов, просушка помещений. Губернатор поручил провести просушку подвалов, деревянных домов до морозов.

Горожане, пострадавшие от паводка, получат по 100 тыс. руб. при полной утрате имущества, 50 тыс. руб. - при частичной. Каждый член семьи имеет право на получение материальной помощи. В настоящий момент многие люди находятся в местах временного пребывания. Они не могут вернуться домой, забрать какие-то ценные вещи. Все люди обеспечены питанием, одеждой, теплом, получают медицинскую и психологическую помощь.





Рекомендуем по теме:

Вологда готовится к весеннему паводку

С поводком в НАО справились своими силами

В водные объекты Вологодской области вложено 500 млн руб.

В Вологодской области намечено строительство сети газопроводов

В селах НАО проводятся ликбезы по вопросам господдержки аграриев и фермеров

Ремонт очистных сооружений начался в Вологде


В реку Олонка попала нефть

Оплаты школьных обедов безналом начали внедрять в Вологде

Глава Карелии осмотрел дом творчества композиторов в Сортавале

В ММТП портовики грузят щебень на борт теплохода "Грумант"

"Норникель" вложит в Мурманскую область 140 млрд руб.

100 тыс. руб. заплатила школа за недопуск ученика к урокам из-за опоздания

Завершилась реконструкция 7 км автодороги Олонец – Вяртсиля
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета